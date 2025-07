Boxe, Quero-Chiloiro: due vittorie e un pari nella trasferta a Forlì

Due vittorie e un pareggio: è il bilancio più che positivo con cui la squadra della Quero-Chiloiro di Taranto torna dalla trasferta di Forlì, dove il 16 luglio ha preso parte alla terza edizione dell’evento pugilistico estivo “Boxe sotto le Stelle”, organizzato dalla Edera Boxe Forlì, guidata da Nino Fiumana e Simona Galassi.

A rappresentare la compagine tarantina, accompagnata dai tecnici Cosimo Quero, Cataldo Rapetti e Antonio Versace, dieci pugili pugliesi che si sono distinti per impegno e qualità. Le vittorie sono arrivate grazie all’élite 60 kg Mohammed El Gaaga, che ha superato Ciro Milo, e all’under 17 63 kg Riccardo Iacca, vincitore contro Cesare Biserna. Match equilibrato e terminato in parità per l’under 17 60 kg Mattia Scarano contro Andrea Paglialunga. Positive anche le prestazioni degli altri atleti provenienti da società pugliesi come la Pegasus Gym Matera, Authentic Gym Fasano e Accademia Pugilistica Portoghese Bari.

L’attenzione ora si sposta su Tricase, dove domenica 20 luglio alle 19:30 è in programma un nuovo evento in collaborazione con la Alex Boxe di Giuseppe Musarò, in occasione del Memorial Alessandro Serafino nella centralissima Piazza dei Cappuccini. Ospite d’onore sarà il campione europeo dei pesi medi Matteo Signani.

Al centro dell’evento il match professionistico tra i pesi medi Giovanni Rossetti (Taranto) e Francesco Lezzi (Bari), in un atteso derby pugliese che li vedrà affrontarsi su otto riprese. I due pugili, già protagonisti di intense sedute di sparring nella palestra Quero, promettono spettacolo e tecnica in un incontro molto atteso dagli appassionati.

In programma anche otto incontri dilettantistici di boxe olimpica maschile e femminile, che seguiranno l’apertura riservata alle gare di sparring. A salire sul ring per la Quero-Chiloiro saranno Antonio Di Carlo (élite 70 kg), Claudia Porfiri (élite 65 kg), Francesco Boccasini (under 19 70 kg) e Vincenzo Carparelli (under 19 50 kg).

Nel frattempo, la società tarantina prosegue la preparazione per una serie di eventi estivi che promettono ulteriori emozioni e soddisfazioni per la boxe jonica.

