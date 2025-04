Boxe: Quero-Chiloiro brilla nel Trofeo dell’Amicizia e agli U19

Non si ferma l’attività della Quero-Chiloiro, che anche in questo periodo conferma il suo impegno nel promuovere la boxe e valorizzare i giovani talenti tarantini.

Nel recente weekend del ponte del 25 aprile, a distinguersi è stato Antonio Palmitesta, pugile massafrese della storica società rossoblù, che ha ottenuto un’importante vittoria negli ottavi di finale del campionato regionale Under 19, battendo Marco Morisco della Boxe Modugno nella categoria 65 kg. Con un palmarès di 11 vittorie, 5 pari e 10 sconfitte, Palmitesta rappresenta una promettente figura per il team tarantino e proseguirà il suo percorso nei giorni 1, 3 e 4 maggio a Matera.

Insieme a lui, saranno impegnati anche Vincenzo Carparelli nei 50 kg (14 vittorie, 7 sconfitte) e Salvatore Pugliese negli 80 kg (10 vittorie, 3 pari, 3 sconfitte), pronti a difendere i colori della palestra ionica nel prosieguo del campionato.

Il Palasport Santa Maria di Ferrandina ha fatto da cornice all’evento che ha ospitato gli ottavi di finale, organizzato in collaborazione tra la Quero-Chiloiro e la Pegasus Gym di Matera, nell’ambito della 32ª edizione del Trofeo dell’Amicizia. In questa occasione, negli elite 60 kg, Carlo Tarricone ha superato Thomas De Fusco della Boxe Perrone, confermando una striscia positiva che premia la sua costanza e grinta.

Più combattuto l’incontro dell’under 17 Vittorio Ardito, nei 66 kg, che ha pareggiato contro Giovanni Fanelli della Black Corner Team Carrescia, con un verdetto ritenuto stretto. Sconfitte, invece, per Michele Traversa (elite 60 kg) contro Gianvito Giuliani della Pugilistica Martina Franca e per Mattia Scarano (under 17, 60 kg) contro Giulio Caiazzo della Boxe Perrone.

A seguire i pugili in questa trasferta lucana, i tecnici Cosimo Quero, Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei, che già si preparano per il prossimo impegno, fissato per il 30 aprile, con una trasferta interregionale a Firenze, organizzata dalla Pugilistica San Giovanni.

L’attività della Quero-Chiloiro ha coinvolto anche il settore giovanile, amatoriale e agonistico durante la giornata di sabato 26 aprile, in occasione dell’Opencore fest allo Yachting Club di San Vito. In circa quaranta hanno preso parte all’allenamento all’aperto, godendo di una giornata dedicata ad arte, cultura e sport nell’ambito della decima edizione della manifestazione ideata da Emilio Porchetti per celebrare la Festa della Liberazione, appuntamento ormai tradizionale per gli appassionati della noble art tarantina.

