Boxe: Quero-Chiloiro ai Regionali Elite con cinque pugili in gara

Intanto, per il superwelter Magrì match del 20 giugno a Santa Marinella

Dal 12 al 15 giugno, Molfetta ospita la fase regionale dei Campionati Elite 2025 di boxe dilettantistica, organizzati dalla Boxe Pienza in collaborazione con la Federboxe Puglia e Basilicata e la Federazione Pugilistica Italiana. L’appuntamento rappresenta la tappa più importante dell’anno per gli atleti della categoria Elite, in palio c’è l’accesso alla fase interregionale di novembre e alle finali nazionali di dicembre, valide per il titolo di campione italiano Assoluti.

Tra le società partecipanti anche la Quero-Chiloiro di Taranto, che schiera cinque atleti. Nei 75 kg gareggerà Alessandro Donvito, pugile tecnico e longilineo, con un record di 27 vittorie, 5 pari e 14 sconfitte, vincitore della medaglia d’oro al suo debutto semiprofessionistico nel 2024. Nei 70 kg salirà sul ring Giacomo Gioioso, 28 vittorie, 6 pari e 11 sconfitte, medaglia d’argento al debutto da semipro. Dopo un lungo periodo di inattività, torna a combattere anche Celestino Salvatore (Elite 70 kg), con un record di 15 vittorie, 5 pari e 17 sconfitte. In gara anche Pasquale Dicuonzo nei 55 kg (11 vittorie, 3 pari, 33 sconfitte).

Intanto, nella palestra di via Emilia, si allena in vista del suo prossimo impegno Francesco Magrì, protagonista a fine maggio del match vinto nettamente contro Gyorgy Mizsei durante il Trofeo Masseria Ruina. Il superwelter tarantino sarà di nuovo sul ring il 20 giugno a Santa Marinella (Roma), in un incontro tra imbattuti contro il toscano Pasquale Salzillo. Entrambi i pugili vantano un record professionistico di 4 vittorie in altrettanti match, oltre a brillanti trascorsi nel dilettantismo. L’evento è promosso dalla società Promo Boxe Italia, guidata dal procuratore Mario Loreni.

