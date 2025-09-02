Boxe protagonista a Castellaneta con il Trofeo “Città del mito”

La “Città del mito” torna a essere palcoscenico del pugilato. Sabato 6 settembre, nella suggestiva piazza De Gasperi di Castellaneta, andrà in scena il Trofeo “Città del mito”, organizzato dalla Pugilistica Quero di Taranto e dalla Pugilistica Castellano di Mottola.

L’iniziativa nasce dal legame di amicizia tra il tecnico tarantino Cataldo Quero e il professionista mottolese Francesco Castellano, che dopo il successo del galà “Boxe sotto le stelle” dello scorso 28 luglio a Castellaneta Marina, hanno deciso di proporre un nuovo appuntamento dedicato alla noble art.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castellaneta con il sostegno del sindaco Giambattista Di Pippa e dell’assessore Agostino De Bellis, prenderà il via alle 20.00 e vedrà protagonisti gli atleti delle due società organizzatrici, opposti ai pugili della Pegasus gym Matera, della Alex Boxe Tricase, della Evergreen San Donaci e della Boxe Terra d’Otranto Matino.

Una serata speciale per i giovani della Quero-Chiloiro, tornati ad allenarsi dopo la pausa estiva, e per i boxeur della Pugilistica Castellano, alcuni dei quali originari proprio di Castellaneta, che potranno così combattere davanti al proprio pubblico.

Per la Quero-Chiloiro si tratta dell’ultimo evento della stagione estiva, dopo un fitto calendario che dal mese di giugno ha toccato numerose piazze pugliesi, in collaborazione con le realtà di Gioia del Colle, Mottola, Tricase, Castellaneta Marina e Torre Canne.

Intanto, il tradizionale Trofeo “Città di Taranto”, legato al cinquantesimo anniversario del titolo italiano conquistato nel 1975 dal maestro benemerito Vincenzo Quero, non è stato disputato ad agosto per ragioni logistiche, ma tornerà con una speciale edizione invernale a dicembre, caratterizzata da un ricco programma di incontri professionistici.

