Boxe, Magrì stende il “Pitbull”: cinque vittorie su cinque nei pro

Il pugile tarantino resta imbattuto: l’argentino Castillo si arrende sul ring di Santa Marinella

Prosegue senza ostacoli il percorso da professionista del pugile tarantino Francesco Magrì, che nella serata di venerdì 20 giugno ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva, superando ai punti l’argentino Angel Mariano Castillo, residente a Roma. Il match si è disputato a Santa Marinella, in provincia di Roma, all’interno di una manifestazione promossa dalla società Promo Boxe Italia guidata da Mario Loreni.

Sul ring, Magrì – noto come “Pallina” – ha dato prova di grande solidità tecnica e resistenza fisica. Nonostante l’aggressività e la continuità dell’avversario, soprannominato “il Pitbull” per il suo stile combattivo, il pugile della Quero-Chiloiro ha saputo reggere il confronto su ritmi elevati, accettando la battaglia anche a distanza ravvicinata.

Il 27enne tarantino ha risposto colpo su colpo, riuscendo in almeno due occasioni a far vacillare l’avversario con combinazioni efficaci. La sua boxe, attenta e completa, ha convinto i giudici e il pubblico, che ha potuto assistere a sei riprese di alto livello.

L’incontro si è svolto in un contesto di grande prestigio, nella stessa serata in cui il mediomassimo Luca D’Ortenzi ha conquistato il titolo europeo silver superando Carlos Lamela. Un palcoscenico importante che conferma le ambizioni di Magrì nel panorama pugilistico nazionale.

L’allievo del tecnico Cataldo Quero, che lo segue anche in veste di manager, guarda ora ai prossimi impegni con rinnovata fiducia. In agenda, due appuntamenti estivi, tra cui spicca il Trofeo Città di Taranto in programma il 13 agosto, una data particolarmente significativa: esattamente cinquant’anni prima, il maestro Vincenzo Quero conquistava il titolo italiano allo stadio Salinella (oggi Iacovone), scrivendo una pagina memorabile della boxe tarantina.

Con cinque successi su altrettanti incontri disputati, Francesco Magrì conferma così il suo stato di forma e alimenta le speranze di un futuro da protagonista anche tra i professionisti.

