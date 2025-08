Boxe, Ivan Gimmi trionfa su Dianyi a Fight under the Sky di Torre Canne

È stato un successo la seconda edizione di Fight under the Sky, la serata di boxe organizzata sabato 2 agosto a Torre Canne dal tecnico Vito Potenza della Authentic Gym Fasano, in collaborazione con la società tarantina Quero-Chiloiro. L’evento, ospitato nella suggestiva cornice del porto turistico della provincia di Brindisi, ha offerto un ricco programma composto da dodici match dilettantistici e un incontro professionistico come main event.

Protagonista dell’incontro clou è stato il peso supermedio Ivan Gimmi, che ha ottenuto una vittoria ai punti in sei riprese contro l’ungherese Gabor Dianyi, in un match di alto livello tecnico e agonistico. Gimmi ha controllato le prime quattro riprese grazie a una boxe precisa ed efficace, mettendo a segno nella terza un colpo che ha provocato una ferita sul volto dell’avversario. Dianyi ha reagito nella quinta ripresa con due colpi efficaci, ma Gimmi ha saputo gestire l’ultima frazione con intelligenza e ritmo, chiudendo con autorità la sfida. Per Gimmi, reduce da due incontri in Colombia, si tratta della terza vittoria da professionista. Dianyi era accompagnato all’angolo dal tecnico Zoltan Beres, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 1992.

Anche il settore dilettantistico della Quero-Chiloiro ha lasciato il segno, chiudendo la serata con sette vittorie e una sola sconfitta. Brillante il ritorno sul ring di Gaetano Barbati (élite 70 kg), che ha battuto per RSci al secondo round Marco Miccoli (Evergreen San Donaci) con un colpo al sopracciglio. Successo prima del limite anche per Nicolas Santoro (élite 55 kg), che ha superato Federico Scagliarini (K Sport Academy Triggiano) per RSC alla terza ripresa.

Due successi arrivano anche dagli under 17 della Quero: Francesco D’Ippolito (70 kg) ha superato ai punti Matteo Cazzato (Alex Boxe Tricase) grazie a un incisivo gancio destro, mentre Mattia Scarano (60 kg) ha gestito con sicurezza il debutto contro Pierluigi Martella. Positivo anche l’esito per gli atleti di Statte: Mattia Suppressa (élite 75 kg) ha superato Pietro Tagliente (Authentic Gym Fasano) in un match equilibrato, mentre Giorgio Micoli (élite 70 kg) ha avuto la meglio su Donald Assongmo con maggiore continuità nelle azioni. Vittoria per squalifica alla terza ripresa per Claudio Lorusso (under 17, 80 kg) contro Antonio Ruggeri (Evergreen San Donaci).

L’unica battuta d’arresto per la Quero è arrivata con Carlo Tarricone (élite 60 kg), squalificato nel match contro Riccardo Garofalo (Authentic Gym Fasano) per condotta irregolare nella fase finale della terza ripresa, in un confronto senza caschetto che ha suscitato emozioni e reazioni nel pubblico di casa.

L’evento ha confermato il valore del pugilato dilettantistico e professionistico nel territorio pugliese, unendo spettacolo sportivo, organizzazione impeccabile e un’ottima risposta del pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author