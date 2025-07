Boxe, il tarantino Magrì contro Mantovani il 5 luglio a Milano

Sfida tutta italiana tra pugili imbattuti nella categoria tra i pesi medi e i superwelter

La boxe professionistica italiana si prepara a un nuovo appuntamento di rilievo: sabato 5 luglio, al Centro Pavesi di Milano, si disputerà un match molto atteso tra due pugili ancora imbattuti. A salire sul ring sarà Francesco Magrì, atleta della scuola Quero-Chiloiro di Taranto, opposto al milanese Valerio Mantovani.

L’incontro, in programma all’interno dell’evento promosso da The Art of Fighting, si svolgerà sulla distanza delle sei riprese, nella categoria tra i pesi medi e i superwelter (limite di 71,5 kg). Magrì, ventisettenne con un record di cinque vittorie (di cui una per KO), affronterà Mantovani, ventinovenne, anch’egli a quota cinque vittorie ma con tre KO all’attivo.

Si tratta per entrambi del match più impegnativo della carriera da professionisti. I due pugili sono vicini anche nel ranking di categoria: Magrì è attualmente quindicesimo in Italia secondo BoxRec, mentre Mantovani occupa la sesta posizione tra i medi.

A seguire Magrì all’angolo ci saranno Francesco D’Arcangelo ed Emanuele Orlando, due ex pugili della Quero-Chiloiro. Il primo ha affiancato il maestro Cataldo Quero nella preparazione del match, il secondo opera oggi come tecnico presso l’ASD Pugilistica Alto Reno di Porretta Terme.

L’incontro si inserisce in una manifestazione che vedrà anche la sfida per il titolo italiano superpiuma tra Paparo e Henchiri, e la partecipazione della pugliese Cristina Garganese, impegnata nei pesi supergallo contro Veronica Tosi.

