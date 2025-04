Boxe: il francavillese Mario D’Elia trionfa a Chianciano e sogna l’Europeo

Mario D’Elia è un ragazzo di Francavilla Fontana, ha appena 15 anni ed ha recentemente vinto un torneo di calibro nazionale, superando a Chianciano Terme i tre migliori pugili di pari categoria in Italia. Una competizione under 17, vinta da sotto-età nella categoria 52 kg. Una vittoria che lo lancia di diritto nel giro della Nazionale, rendendolo titolare azzurro in vista degli europei in programma per questa estate.

Un’esperienza che ha raccontato così ai nostri microfoni: “È stata un’esperienza bellissima, e bellissimo è stato condividerla con i miei compagni. Gli incontri sono stati favolosi, la vittoria credo sia stata frutto di impegno, dedizione, sacrifici e dieta. Ormai mi alleno a questi livelli da qualche anno, ma ciò che ti gratifica davvero è il risultato, quando arriva quello tutto diventa più bello. Adesso voglio confermarmi ai campionati italiani e poi puntare in alto, agli Europei”.

Chiedete a Mario a che età ha iniziato a praticare la nobile arte della boxe, non saprà rispondervi. Questo perché la passione verso il pugilato gli è stata trasmessa fin da bambino da papà Mimmo, kickboxer professionista, tecnico di secondo livello ed oggi maestro di Mario: “Mio papà è un maestro ambizioso, avere in casa il tuo maestro rende tutto più difficile, ma ti permette di raggiungere i risultati sperati”.

Il confine tra genitore e coach non deve però mai essere valicato, lo sa bene lo stesso Mimmo D’Elia: “Trovare il giusto equilibrio non è per niente facile, ne parlo spesso anche con altri colleghi. Sono due lati che vanno gestiti con moderazione e professionalità, è ciò che provo a fare ogni giorno. Penso di essere pretenzioso, sia a casa che in palestra. Sulla dieta ad esempio riesco a stargli molto dietro, perché lui lotta con i 52kg ed è sempre abbastanza al limite. L’alimentazione è un fattore primario. Chiancian0? È stata un’esperienza unica. Sono dodici anni che insegno, ma non ho mai provato nulla del genere. Emozionante vissuta da padre, soddisfacente vissuta da maestro. Ora siamo già proiettati sulla Nazionale e su ciò che faremo ad Assisi”.

Il sogno del giovanissimo Mario è quello di tornare a casa dagli Europei con una medaglia. L’obiettivo di papà Mimmo e della ASD Boxing Francavilla è invece quello di portare la Nazionale Under 17 al palazzetto dello sport di Francavilla Fontana, con tanto di proposta già avanzata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author