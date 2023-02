Boxe, il 2022 della Quero: prima in Puglia, ottava in Italia

La Federazione pugilistica italiana ha pubblicato, come ogni anno, la classifica di merito relativa all’attività delle società sportive che nel 2022 arrivano a oltre un migliaio di affiliazioni, numero in esponente crescita che testimonia il successo del pugilato maschile e femminile in Italia e l’importanza che a livello sociale ricopre la disciplina della noble art.

Così, la Quero-Chiloiro, entrata nel suo 53esimo anno di attività dalla fondazione avvenuta a opera del maestro benemerito Vincenzo Quero, ha trasmesso alla città di Taranto la bellezza di questo sport, regalando successi e sfornando giovani talenti, restando sempre attiva per la crescita del territorio che realizza in sinergia con gli enti di promozione locali.

E si piazza all’ottavo posto la Quero-Chiloiro nella classifica di merito nazionale 2022, anche quest’anno tra le prime dieci sulle 1039 società italiane, mentre nella classifica specifica del giovanile arriva quarta e in quella di merito regionale è al primo posto da ormai circa quindici anni consecutivi.

Sono 2616 i punti accumulati: 881 dall’attività AOB (numero di match, risultati, medaglie), 700 relativi all’organizzazione di manifestazioni pugilistiche, 915 per l’attività giovanile dei criterium e dello sparring-io e dalle organizzazioni di questi, infine 120 punti di attività amatoriale.

A far numero di questo successo, i 137 match disputati dagli atleti tarantini, le medaglie conquistate ai Campionati Assoluti dall’oro italiano 71 kg Francesco Magrì e dall’argento 80 kg Andrea Ottomano, il bronzo del 92 kg Lorenzo Marci e l’argento del 44 kg Vincenzo Carparelli ai campionati italiani rispettivamente youth e schoolboy; per l’attività giovanile, sono 41 le gare di sparring-io disputate, 207 le competizioni nei criterium e la partecipazione alla Coppa Italia giovanile.

Itinerante in regione con l’organizzazione di manifestazioni e in giro per l’Italia per le numerose trasferte, sono cinque gli eventi sportivi più importanti organizzati nel 2022: il 5° trofeo Masseria Ruina a Faggiano nel mese di maggio presso la residenza del vicepresidente Goffredo Santovito, il 21° trofeo Città di Taranto con il mondiale youth UBO vinto dal professionista di casa Giovanni Rossetti, che dopo la cintura del 29 luglio al Castello Aragonese a Taranto, ha conquistato il Titolo italiano medi nel mese di dicembre sfidando Carlo De Novellis, inoltre, tra le manifestazioni, la prima edizione della Fasano boxing night ad agosto, il 26° Trofeo dell’amicizia con il campionato intercontinentale UBO per la difesa della cintura mantenuta da Francesco Lezzi a novembre, e il 4° Galà Città di Martina Franca in concomitanza dei campionati regionali Assoluti nello stesso mese.

Già in moto per l’attività del 2023, dopo questo bel risultato, la Quero-Chiloiro segna gli appuntamenti previsti tra questo e il prossimo mese, tra cui una trasferta in programma per il 18 febbraio a Firenze, ospite dalla storica Accademia pugilistica fiorentina e per il 25 febbraio a Cosenza dalla Boxe Popolare; attesissimo dai pugili nascenti tarantini, invece, il torneo esordienti regionale si svolgerà dal 3 al 5 marzo.

