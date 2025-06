Boxe, Francesco Magrì torna sul ring: quinto match da pro

Il pugile tarantino, ancora imbattuto, sfida l’argentino Castillo a Santa Marinella

Il superwelter Francesco Magrì torna protagonista sul ring nel suo quinto incontro da professionista, dopo aver collezionato quattro vittorie consecutive (due per KO) e un passato da campione d’Italia e azzurro della boxe dilettantistica.

L’atleta della Quero-Chiloiro affronterà Angel Mariano Castillo, esperto pugile argentino con 17 incontri all’attivo e soprannominato “Pitbull”, venerdì 20 giugno a Santa Marinella nell’ambito della riunione organizzata da Promo Boxe Italia del procuratore Mario Loreni.

L’incontro, previsto sulle sei riprese da tre minuti, vedrà Magrì salire sul ring con un peso registrato di 71,5 kg, contro i 70,5 kg di Castillo. Il match avrà luogo intorno alle 21:00, come evento di apertura della serata che culminerà con la sfida per il titolo europeo silver dei mediomassimi tra Luca D’Ortenzi e Carlos Lamela.

Nel frattempo, la boxe dilettantistica della Quero-Chiloiro sarà impegnata il giorno successivo, sabato 21 giugno, in piazza Cesare Firrao a Matera, nella manifestazione “L’angolo del pugile – boxing show” promossa dalla Pegasus Gym & Boxing Club di Luciano Panettieri, ex pugile della scuola tarantina. L’evento, con inizio alle ore 17:00, vedrà la partecipazione di sette giovani pugili tarantini in corsa per la prestigiosa “cintura dei sassi”.

A rappresentare la Quero-Chiloiro saranno:

Marco Vezzoli (élite 70 kg)

Francesco Boccasini (under 19, 75 kg)

Antonio Palmitesta (under 19, 65 kg)

Francesco D’Ippolito (under 17, 70 kg)

Vittorio Ardito (under 17, 66 kg)

Mattia Scarano (under 17, 60 kg)

Samuele Del Gaudio (under 15, 57 kg)

La manifestazione sarà aperta al pubblico e offrirà ai tifosi lucani e tarantini una serata di sport e spettacolo all’aperto, in un contesto che promuove i valori della boxe come disciplina educativa e formativa. Per i giovanissimi atleti della Quero-Chiloiro, si tratta di un’opportunità per proseguire nel fitto calendario di incontri previsti per la stagione estiva.

