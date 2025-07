Boxe, Donvito show a Gioia del Colle tra applausi e tecnica

La boxe dilettantistica e professionistica ha regalato emozioni nella quarta edizione del Trofeo “Città di Gioia del Colle”, organizzato dalla Quero-Chiloiro e andata in scena sabato 5 luglio. A brillare sul ring allestito nella città barese è stato il pugile gioiese Alessandro Donvito, autore di una prestazione definita tra le migliori della sua carriera.

Donvito, categoria élite 75 kg, ha conquistato il Trofeo cittadino battendo l’esperto Nicola De Fato dell’Accademia Pugilistica Andriese. Il match ha messo in luce la superiorità tecnica e l’eleganza del pugile della Quero-Chiloiro, che ha inflitto tre conteggi al rivale con colpi lunghi, precisi e ben calibrati, neutralizzando le offensive dell’avversario con efficacia e freddezza.

Determinante, per la riuscita della manifestazione, il contributo del cittadino gioiese Antonio Donvito, che ha sostenuto l’iniziativa anche quest’anno, permettendo alla sua città e ai figli Alessandro e Davide di vivere una serata di sport ad alto livello.

La Quero-Chiloiro ha raccolto risultati positivi anche negli altri incontri dilettantistici. Tra gli under 19 50 kg, Vincenzo Carparelli ha superato per esperienza Luca De Gennaro della Pienza Boxe Molfetta. Nell’élite 75 kg, Celestino Salvatore ha prevalso su Andrea Rizzello della Alex Boxe Tricase. Vittorie anche per Riccardo Iacca (under 17 60 kg) contro Pierluigi Martella, e per Francesco D’Ippolito (under 17 70 kg) su Matteo Cazzato, fermato dal medico alla terza ripresa.

Combattutissimo l’incontro tra Vittorio Ardito e Francesco Saliano (under 17 66 kg), vinto dal pugile della Quero-Chiloiro. Vittoria anche per l’élite 60 kg Mohammed El Gaaga contro Federico Scagliarini. L’unica sconfitta è arrivata per Mattia Scarano, battuto ai punti da Giuseppe Nitti della K Sport Academy Triggiano.

Nel settore giovanile, spazio agli sparring-io con la partecipazione dei promettenti Lorenzo Tramontano, Francesco Muschiacchio, Gabriele Massaro e Pietro Patruno.

Il prossimo appuntamento con la boxe targata Quero è fissato per sabato 12 luglio con il 15° Trofeo “Città di Mottola”, organizzato in collaborazione con la Pugilistica Castellano, che vedrà come attrazione principale il match professionistico del mediomassimo Francesco Castellano, beniamino di casa.

