Box in fiamme, paura in uno stabile

Paura nella serata di domenica a Monteiasi per un incendio che ha coinvolto un trattore presente in un box in via Dei Tulipani attorno alle 18.20. Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due mezzi per spegnere il rogo.

L’intervento è in corso di ultimazione e non si conoscono ancora le cause che hanno sviluppato le fiamme. Il fuoco ha raggiunto anche il primo piano dello stabile, danneggiando parti del balcone.

Per fortuna solo tanto spavento: la situazione è sotto controllo.