BRINDISI- Diamanti, gemme, orologi in oro, collane, anelli e orecchini preziosi: ammonta a 300mila euro il bottino trafugato all’alba di oggi, 9 dicembre, nella gioielleria Della Rocca di via Verona, a Brindisi.

È caccia ai quattro malviventi che, indossando dei giubbotti e cappucci calati sulla testa, hanno forzato con un piede di porco la saracinesca posta all’ingresso dell’attività intorno alle 5 di questa mattina.

L’attività d’indagine avviata dagli agenti della Squadra Mobile al comando del dirigente Rita Sverdigliozzi ha permesso di risalire alla provenienza della Bmw di colore scuro su cui i quattro ladri sono saliti per darsi alla fuga: si tratta di un’auto rubata nel 2019 a Lecce.

Tuttavia, quell’auto utilizzata durante l’inseguimento ingaggiato con i carabinieri in via Appia e poi sulla statale 7, è stata date alle fiamme a Restinco, poco dopo. Infatti, è delle 7.20 l’intervento dei vigili del fuoco in zona per spegnere l’incendio che ha avvolto la Bmw nelle fiamme.

Dunque, i poliziotti della Squadra Mobile, che hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della gioielleria e della zona, sono alla ricerca di elementi utili per identificare i quattro ladri e capire se a Restinco li ha attesi un quinto complice con altro mezzo per allontanarsi dal posto. Oppure si sono dileguati nelle campagne brindisine.