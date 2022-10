FRANCAVILLA FONTANA – Colpito alla testa e al volto più volte, è stato soccorso dai paramedici del 118 per poi essere trasportato in ospedale. Dopo i primi accertamenti all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, è ora ricoverato al Perrino di Brindisi il 17enne del posto aggredito, nella tarda serata di sabato, in piazza Dante, a pochi metri dalla centralissima piazza Umberto I.

Botte da orbi in piazza: la ricostruzione

I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese il 17enne, intorno alle 23.30 di sabato, avrebbe avuto un diverbio con un gruppo di giovani. Dalle parole, però, come purtroppo spesso capita, si è poi passati ai fatti. Il gruppetto ha circondato il ragazzo, ripetutamente colpito con schiaffi e pugni al volto. Alcuni testimoni hanno così allertato i soccorsi, sul posto con un’ambulanza del 118 che ha condotto il giovane, cosciente , ma malconcio, al vicino Pronto Soccorso. Poi, in nottata, il trasferimento a Brindisi

Sull’episodio indagano i carabinieri, a caccia anche dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, installate in zona.