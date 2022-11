CEGLIE MESSAPICA – Rissa tra ragazzini e, alla fine, spunta anche un coltello, con un giovanissimo ferito al polso e finito in Pronto Soccorso. Questa la ricostruzione di quanto accaduto nella notte di Halloween a Ceglie Messapica, in piazza Sant’Antonio, dove due gruppi di minori se le sarebbero date di santa ragione, per poi finire in ospedale con ferite più o meno lievi accompagnati dai genitori.

Uno dei ragazzi feriti sarebbe arrivato nel presidio di Ceglie con una profonda ferita da taglia causata presumibilmente da una lama affilata. A guidare le indagini sono i carabinieri di San Vito dei Normanni con il supporto dei militari della locale stazione. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, utili per ricostruire l’esatta dinamica e, al netto dell’identificazione di tutti i protagonisti della vicenda, eventuali responsabilità.