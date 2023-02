Con le maschere di carnevale mettono a segno il colpo alla filiale della Monte dei Paschi di Siena in via Cavour a Botrugno. Due individui hanno fatto irruzione all’interno dei locali, un terzo faceva da palo. Indossavano maschere colorate e tra le mani impugnavano un taglierino. Gli impiegati, sentendosi minacciati, non hanno opposto resistenza consegnando la somma in contanti a loro disposizione, circa 5mila euro. Arraffato il bottino, i malviventi si sono dileguati a bordo di un Fiorino bianco. Sul posto sono giunti i carabinieri.

