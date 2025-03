Bosco Isola tra le mete più richieste a BTM

Il Bosco Isola e le dune incontaminate della laguna di Lesina si confermano tra le destinazioni più apprezzate nei B2B del Business Tourism Management (BTM), l’evento dedicato al turismo ospitato alla Fiera del Levante di Bari.

Il network Lesina Laguna di Puglia, composto da operatori del settore ricettivo e della ristorazione, ha incontrato buyer selezionati, riscontrando un forte interesse soprattutto dal Nord Europa. Il turismo naturalistico ed esperienziale si conferma un trend in crescita, come già evidenziato alla BIT di Milano, con un’attenzione particolare all’enogastronomia, alla cultura e alle attività outdoor.

L’attrattiva del Bosco Isola

“La nostra offerta è perfettamente in linea con le richieste del Nord Europa – spiega Ester Fracasso, vicepresidente dell’associazione Lesina Laguna di Puglia –. Il Bosco Isola è il nostro principale attrattore, con esperienze uniche come la raccolta del mirto e la sua preparazione con le Mamme dei Vicoli, escursioni tra macchia mediterranea incontaminata, l’osservazione di fenicotteri e altre specie migratorie sul lago, oltre alle tradizioni legate alla pesca dell’anguilla. Il turista cerca autenticità, un ritorno alle origini, e la nostra destinazione offre tutto questo. Tra l’altro, molti visitatori olandesi arriveranno in treno, in linea con un turismo sostenibile che vogliamo promuovere”.

Un’opportunità per il territorio

L’associazione Lesina Laguna di Puglia si impegna a valorizzare il turismo locale, proponendo pacchetti diretti senza intermediazioni. “Le nostre strutture e i servizi di ristorazione ed escursioni possono presentarsi direttamente al pubblico – spiega il presidente Antonio Specchiulli –. Il BTM ha rappresentato un’ulteriore opportunità per creare nuove connessioni e generare valore per il territorio, promuovendo Lesina come meta fruibile tutto l’anno.”

