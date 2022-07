ROMA – Buone notizie per lo stabilimento Bosch di Bari. Nelle scorse ore è stato definito a Roma, alla presenza della Regione Puglia e del Ministero dello Sviluppo economico, un duplice preliminare di intesa che si articola in due testi: una intesa quadro che apre un percorso per i prossimi cinque anni e un contratto di solidarieta’ per il prossimo anno. Lo rendono noto i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Uglm, spiegando che “il preliminare sara’ sottoposto ad una consultazione di mandato ed entrera’ in vigore se sara’ approvato dai lavoratori dopo le assemblee sindacali che saranno indette nei prossimi giorni”. L’intesa quadro contiene l’impegno di Bosch a dare continuita’ produttiva allo stabilimento di Bari e a non licenziare per tutta la durata dell’accordo, vale a dire fino a tutto il 2027, a fronte del possibile utilizzo di ammortizzatori sociali conservativi e di uscite solo volontarie. E’ previsto un tavolo di monitoraggio anche con Governo e Regione, per verificare che il processo di diversificazione industriale proseguira’ con nuove produzioni in grado di compensare progressivamente il calo dovuto alle disposizioni europee sul passaggio all’elettrico