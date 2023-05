LATIANO – Donate le borse di studio in odor di legalità ai vincitori della terza edizione del Premio Honestas, di scena a Latiano.

Il Premio, patrocinato dal ministero della Difesa e dalla Regione Puglia, è divenuto oramai itinerante nella provincia di Brindisi e si prefigge di instillare nei giovani il seme della legalità nelle sue varie forme come la correttezza, l’onestà e la coerenza, temi già affrontati nelle prime edizioni. L’obiettivo è quello di stimolare la riscoperta di quei valori necessari per l’equilibrio della vita sociale, dove gli italiani di domani potranno essere custodi e guardiani di valori ormai troppo opacizzati. Il Premio, ideato dal tenente dei Carabinieri Alberto Bruno e organizzato dall’associazione La valigia blu, presieduta dalla giornalista Fabiana Agnello, assegna un numero variabile, di anno in anno, di borse di studio agli studenti delle quinte classi degli istituti superiori della Provincia di Brindisi per l’elaborazione di un video Instagram che quest’anno ha sviluppato il tema della credibilità.

