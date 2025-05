Borraccino: “Bitetti serio, la sanità richiede progetti ben più lunghi”

Il centrosinistra difende il suo candidato sindaco per Taranto dalle critiche di Emiliano Messina

Il tema della sanità a Taranto è tornato al centro del dibattito politico in piena campagna elettorale. A sollevare le polemiche è stato Emiliano Messina, candidato al consiglio comunale nella lista dell’UdC a sostegno di Francesco Tacente, nonché segretario provinciale del sindacato FIALS. Messina ha criticato il candidato sindaco del centrosinistra Piero Bitetti per non aver incluso la sanità tra le priorità operative dei primi cento giorni di mandato.

A rispondere alle accuse è intervenuto Cosimo Borraccino, sottolineando come la questione sanitaria non possa essere trattata con interventi di breve periodo, ma richieda invece una pianificazione a lungo termine, già in corso attraverso l’azione della Regione Puglia e del presidente Michele Emiliano. Borraccino ha evidenziato i principali interventi in atto: il nuovo ospedale, ormai prossimo al completamento con una dotazione di 723 posti letto; la realizzazione di 17 case della salute e 6 ospedali di comunità; un significativo piano di assunzioni di operatori socio-sanitari e infermieri tramite concorso regionale, che porterà benefici anche a Taranto; la riattivazione di reparti, inclusi quelli degli ospedali di provincia, per ridurre il carico attuale sull’ospedale SS. Annunziata.

Secondo Borraccino, accusare Bitetti di trascurare la sanità solo perché non inserita nel programma dei primi cento giorni è un’affermazione priva di fondamento. Bitetti, ha spiegato, ha scelto di inserire nella lista delle priorità iniziali interventi amministrativi realizzabili in tempi compatibili con l’avvio del mandato, mentre la gestione sanitaria richiede tempi e modalità diverse.

Il centrosinistra ha inoltre sottolineato il carattere costruttivo della propria campagna elettorale, impostata sul confronto concreto con i cittadini, senza cadere in slogan elettorali o polemiche sterili. Borraccino ha infine evidenziato la contraddizione di chi solleva il tema della sanità mentre sostiene una coalizione in cui figura la Lega, partito che a livello nazionale, con il Governo in carica, ha progressivamente ridotto i finanziamenti al Sistema Sanitario Nazionale.

Pur respingendo le accuse, il centrosinistra ha ribadito la propria disponibilità a confrontarsi su questi temi in maniera seria e responsabile. Cosimo Borraccino ha infatti rivolto a Messina l’invito a sedersi al tavolo di lavoro con il futuro sindaco Bitetti, subito dopo le elezioni, per discutere insieme delle problematiche sanitarie e individuare soluzioni condivise per la città.

