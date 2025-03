Borraccino: “Aeroporto di Grottaglie più vicino ai voli di linea”

L’aeroporto “Arlotta” di Grottaglie compie un passo avanti verso l’attivazione dei voli di linea passeggeri. Lo annuncia Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, sottolineando il recente potenziamento della classificazione antincendio dello scalo, che è passato dalla categoria Icao 5 alla Icao 7 grazie a un decreto interministeriale firmato dai ministeri dell’Interno e dei Trasporti.

L’aggiornamento rappresenta un significativo miglioramento delle capacità operative dell’aeroporto, che sarà dotato di attrezzature e personale in grado di gestire incendi di medio-grandi dimensioni, requisito fondamentale per accogliere velivoli di maggiori dimensioni. Questo potenziamento si inserisce in un più ampio piano di sviluppo dell’infrastruttura, sostenuto dalla Regione Puglia con un investimento di 9 milioni di euro per il rifacimento del terminal passeggeri.

Borraccino ha sottolineato come questo intervento rappresenti un segnale concreto della volontà di trasformare l’aeroporto di Grottaglie in uno scalo aperto anche al traffico passeggeri, obiettivo più volte ribadito dal presidente della Regione Michele Emiliano. L’auspicio condiviso a livello locale è che l’“Arlotta” possa presto offrire nuovi collegamenti, favorendo la crescita economica e turistica del territorio tarantino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author