Borgorosso Molfetta, ufficiale il ritorno di Marco Vitale

Il Borgorosso Molfetta annuncia il ritorno in squadra di Marco Vitale, fantasista classe 1993 e figura centrale nel panorama calcistico molfettese.

Centrocampista offensivo dotato di grande tecnica, visione di gioco ed estro, Vitale rappresenta un innesto di assoluto valore per affrontare la stagione 2025/2026 nel campionato di Promozione. Oltre alle doti tecniche, porta con sé una forte personalità e qualità umane che ne fanno un punto di riferimento anche nello spogliatoio.

Formatosi nel vivaio del Bari, ha vissuto tappe significative nel suo percorso calcistico: ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza con il Monopoli, ha militato nella Primavera del Siena ai tempi della Serie A, per poi passare in Serie D con Martina e Monopoli. Nella stagione 2019/2020 è stato protagonista della promozione in Serie D della Molfetta Calcio, realizzando ben 14 reti.

Il suo primo arrivo al Borgorosso risale al 2021: in due stagioni e mezzo ha firmato 21 gol e 28 assist, diventando il quinto miglior marcatore del club in Eccellenza. Dopo un passaggio all’Unione Calcio Bisceglie (7 gol in 12 presenze), ha chiuso l’ultima annata tra Bitonto e Soccer Trani, segnando 15 reti complessive, 12 delle quali con la maglia del Trani in appena 18 partite.

Il suo ritorno, fortemente voluto da società e tifoseria, è un segnale chiaro delle ambizioni del Borgorosso Molfetta. Con la guida di mister Sigrisi, Vitale è pronto a mettere nuovamente in campo il suo talento per trascinare la squadra verso obiettivi importanti.

