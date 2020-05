Borgo Mezzanone, ancora fiamme nel ghetto

Condividi

Ancora fiamme nel ghetto che sorge adiacente al Cara di Borgo Mezzanone, nel foggiano. Il rogo, la cui natura è ancora incerta, si è sviluppato la scorsa notte e ha distrutto alcune baracche senza però, fortunatamente, ferire alcuna persona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

"È in corso l'ennesimo incendio nell’insediamento dei braccianti a Borgo Mezzanone, nel foggiano - scrive l'attivista Aboubakar Soumahoro -. Nel frattempo il Governo, preoccupato per la frutta e la verdura, continua a fare demagogia sulla nostra pelle e a rimanere sordo alle nostre grida. Se nelle campagne continueremo ad essere invisibili, porteremo gli stivali a Roma".