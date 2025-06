Borgo Agave, ora pure rischio incendio

Ratti, e poi insetti di ogni tipo. Un rischio ambientale, igienico sanitario e persino pericolo di incendio come mai prima d’ora. La situazione al complesso Agave ormai è esplosiva. Poco fuori dalla città, il quartiere è nato oltre 25 anni fa con la promessa e l’ambizione di diventare a breve un piccolo gioiello per chi cercasse un luogo dove vivere in mezzo al verde e lontano dal caos del centro. E invece si ritrova, dopo aver acquistato casa, in un luogo con l’erba altissima, che non si sfalcia da oltre un anno, e problemi atavici di cantieri a cielo aperto proprio sotto il balcone di casa, polvere e rumori dei mezzi costanti e senza fine, opere di urbanizzazione primaria mai terminate. E altre, come il parco giochi per bambini, mai messe a terra. In Commissione è stato un rimpallo di responsabilità da parte dei dirigenti degli uffici – tra Urbanistica, Lavori pubblici, Mobilità e Traffico. Da anni persino l’illuminazione pubblica è garantita dagli esercizi commerciali presenti là intorno. Solo da poco è stata installata quella pubblica. E poi c’è il problema dell’edificio pluriuso la cui destinazione d’uso è ancora in fase di definizione. In particolare, la scorsa Amministrazione aveva immaginato di sopraelevarlo per destinarlo a sede dei vigili urbani. “Noi invece- ha detto l’assessore all’Urbanistica – Giampaolo Scorrano – stiamo mantenendo la piastra di pavimentazione sui mille metri quadri al solo piano terra e presumibilmente la destineremo a ufficio tributi, prevedendo anche, come da richiesta dei residenti, due esercizi di vicinato”. Per quel che riguarda via De Santis sarà riaperta tra 10 gg, non appena arriverà il parere dell’ufficio Mobilità. Pronta per essere presa in consegna anche l’area 59, dove insiste il centro commerciale di giocattoli per bimbi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author