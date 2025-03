Boom export pugliese: olio, vino e pasta trainano il Made in Puglia

L’agroalimentare pugliese continua a conquistare i mercati internazionali, trainato dai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea. Secondo l’analisi Coldiretti Puglia sui dati Istat 2024, le esportazioni di olio extravergine di oliva sono aumentate del 48%, il vino ha registrato un +9%, mentre la pasta ha segnato un incremento del 7%, confermando una crescita costante nell’ultimo decennio.

Il successo dell’olio e del vino pugliese nel mondo

Con 370mila ettari coltivati, 60 milioni di ulivi e sei certificazioni DOP e IGP, l’olio pugliese si conferma un’eccellenza globale, con un valore di 1 miliardo di euro. “Diffondere la cultura dell’olio tra turisti e consumatori è fondamentale per sostenere il settore”, sottolinea Coldiretti Puglia.

Anche il vino pugliese sta vivendo una vera e propria rigenerazione, puntando su vitigni autoctoni e certificazioni di qualità. La regione vanta 38 vini DOP e IGP, posizionandosi quinta in Italia per prodotti certificati e con un valore di 631 milioni di euro. Il successo si riflette anche nelle preferenze dei consumatori, con la Puglia che è quarta per i vini rosati e quinta per i rossi nella classifica nazionale.

Le sfide del Made in Italy: contraffazione e logistica

Nonostante i risultati positivi, l’export agroalimentare pugliese è minacciato dall’agropirateria internazionale, che ha raggiunto un valore di 120 miliardi di euro, e dalle politiche protezionistiche che favoriscono alimenti contraffatti.

A pesare sul mercato estero ci sono anche le nuove etichette allarmistiche sul vino, il Nutriscore e il rischio di diffusione di carne, pesce e latte sintetici, che potrebbero penalizzare i prodotti autentici italiani.

Coldiretti sottolinea la necessità di modernizzare la logistica con i fondi del Pnrr, migliorando i collegamenti ferroviari, marittimi e aerei per potenziare ulteriormente l’export e consolidare il successo del Made in Puglia nel mondo.

