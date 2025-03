Bonus sociale rifiuti, in arrivo lo sconto del 25% sulla Tari

Dopo oltre cinque anni dall’introduzione, il bonus sociale rifiuti si avvicina finalmente all’attivazione. Il Dpcm del 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 28 marzo, definisce i principi e i criteri per l’applicazione della misura.

L’agevolazione, prevista dal decreto fiscale del 2019, garantisce uno sconto del 25% sulla Tari o sulla tariffa rifiuti per le famiglie in difficoltà economica. Sarà riservata ai nuclei con Isee fino a 9.530 euro, soglia che sale a 20mila euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Ora spetta all’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) stabilire le modalità applicative e definire un meccanismo di perequazione per coprire i costi della misura, attraverso un contributo distribuito su tutte le utenze, domestiche e non domestiche. L’Arera potrà inoltre introdurre meccanismi di gradualità per i primi 12 mesi di applicazione del bonus.

Dopo anni di attesa, il bonus sociale rifiuti si prepara finalmente a diventare realtà, offrendo un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà e rendendo più equo il sistema di gestione dei rifiuti urbani.

