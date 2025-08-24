24 Agosto 2025

Bonus gas Regione Basilicata, in arrivo i conguagli: è polemica

Francesco Cutro 24 Agosto 2025
centered image

È polemica in Basilicata per l’arrivo dei “salati” conguagli relativi al bonus gas. Se il presidente Bardi annuncia negoziati urgenti con le aziende fornitrici, insorgono opposizione e associazioni dei consumatori.

centered image

