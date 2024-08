Bonus edilizi, sequestro da 10 milioni a Putignano

PUTIGNANO – I finanzieri della Tenenza di Putignano e i carabinieri della locale Stazione stanno dando esecuzione, nelle province di Bari e Roma, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Bari, di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, nei confronti di una società e tre persone fisiche a vario titolo coinvolte nelle indagini.

In dettaglio, le persone fisiche risultano sottoposte ad indagine per le ipotesi delittuose di truffa aggravata ai danni dello Stato e di autoriciclaggio mentre la società per l’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 dipendente dalla truffa aggravata contestata alle persone fisiche.

Le complesse attività di indagine eseguite hanno permesso di disvelare un articolato sistema di frode finalizzato all’indebito utilizzo delle misure agevolative previste per gli interventi edilizi disciplinati dal c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), con particolare riferimento ai cc.dd

“Superbonus” ed “Ecobonus”. La legislazione in argomento prevede, tra l’altro, la possibilità di acquisire crediti d’imposta cedibili a terzi e utilizzabili in compensazione ovvero monetizzabili

in istituti di credito ed altri gruppi di acquisto.

In particolare, grazie alle indagini tecniche disposte dal pm inquirente ed eseguite congiuntamente dalle due Forze di Polizia, è stato individuato un circuito fraudolento che graviterebbe, in particolare, intorno alla figura di due degli indagati, i quali avrebbero costituito e gestito, di fatto, una società edile putignanese – amministrata da un prestanome – che avrebbe emesso fatture per lavori edili mai effettuati in danno di ignari contribuenti, creando così i presupposti per la generazione di ingenti crediti fiscali fittizi ottenuti grazie al meccanismo del c.d. “sconto in fattura” Parte dei crediti così ottenuti dalla citata società sono stati, poi, ceduti ad altre due società di capitali (con sede nelle Province di Bari e Venezia), a prezzi notevolmente scontati rispetto al loro valore nominale, e utilizzati in compensazione, con i modelli F24, di debiti di natura tributaria e/o previdenziale.

I concomitanti e puntuali accertamenti documentali e bancari effettuati dai militari della Guardia di Finanza nonché il capillare riscontro effettuato dai Carabinieri presso novanta immobili interessati dai lavori edili di ristrutturazione (ubicati nelle province di Bari, Lecce e Potenza), con contestuale escussione in atti dei relativi proprietari, non hanno fatto altro che confermare quanto emerso

dall’attività di captazione.

Risulta, altresì, indagato per favoreggiamento personale anche il tenutario delle scritture contabili della società edile per aver aiutato gli amministratori di fatto a eludere le investigazioni dell’A.G.

Grazie all’odierno sequestro, che ha interessato tra l’altro anche il “cassetto fiscale” dell’impresa putignanese – con il congelamento e successivo sequestro dei crediti d’imposta – è stata impedita l’introduzione e la circolazione nel circuito economico legale di crediti di imposta indebiti utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author