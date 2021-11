ROMA- “Il ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito sul Superbonus è un primo importante passo, fortemente sostenuto da Forza Italia perché in sintonia con le categorie economiche. Ora tocca al Parlamento compierne un altro eliminando ogni possibile ostacolo all’utilizzo dei bonus edilizi, quale ad esempio il limite ISEE a 25.000 euro.

Tale scelta appare, infatti, incomprensibile, considerando proprio le condizioni del patrimonio edilizio nazionale. Così come è ancora più assurda la proposta della retroattività al 30 settembre 2021 della presentazione delle pratiche di Cilas per gli interventi nelle unità unifamiliari. Forza Italia presenterà degli emendamenti affinché tali norme siano modificate, al fine di tutelare anche le abitazioni unifamiliari, senza limiti retroattivi”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia , Mauro D’Attis.