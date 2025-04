“Bonus Acqua” Regione Basilicata, richieste via WhatsApp

POTENZA – Acquedotto Lucano e Regione Basilicata hanno illustrato a Potenza la nuova modalità per richiedere il “Bonus Acqua”, bonus che, limitando i consumi, azzererebbe in bolletta il costo della materia prima mantenendo solamente le tasse come ha dichiarato l’Amministratore Unico di AQL, Alfonso Andretta. Basteranno infatti pochi minuti per inoltrare le richieste attraverso WhatsApp scrivendo al numero 3516747646 e seguendo le indicazioni e le richieste. Come per il 2024 potranno beneficiarne tutti i nuclei familiari residenti in Basilicata con ISEE inferiore a 30 mila euro. Il “Bonus Acqua” previsto per il 2024 e il 2025, come dichiarato dall’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello, potrebbe essere prorogato anche in futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author