Roma – “Il lavoro degno, non è così, purtroppo, nella nostra Italia”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi incentra su questo tema, il suo intervento di fronte al Santo Padre per un “evento straordinario”, l’assemblea degli industriali in udienza nell’Aula Nervi. Tra i diversi punti parla di retribuzioni e sottolinea che questo non riguarda in alcun modo l’industria. Quelli “non siamo noi!”. Il tema del salario minimo non ci tocca. Sulla Politica, gli orizzonti sono corti, ed è piena di false priorità. C’erano tutti, anche la Puglia con i suoi presidenti tutti convinti che oggi più che la mai l’industria, e’ quella in grado di costituire il primo motore di un vero, nuovo, umanesimo industriale, ad essere progettista del futuro