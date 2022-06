OSTUNI – Bono Vox, frontman e leader della band irlandese U2, si è guastato un aperitivo al Bar della Villa di Ostuni, in pieno centro, sotto lo sguardo attonito di turisti e residenti increduli di fronte all’inaspettato avvistamento.

Bono, star internazionale indiscussa, alloggerebbe in una struttura fasanese e trascorrerà il weekend in puglia, nel brindisino. Un ritorno di fiamma, visto che il musicista aveva già assaporato queste latitudini nel 2018, quando trascorse qualche giorno a Gallipoli. Ora, dopo il Salento, Bono ha scelto la Città Bianca e la Valle d’Itria, ovviamente”protetto”, oltre che da un cappello e occhiali da sole di ordinanza, da un corposo entourage che non ha lasciato avvicinare nessuno.