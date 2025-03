Bongiovanni e Zelatore: “Taranto merita un progetto sportivo subito, non dopo i Giochi”

Il dibattito sulla nascita di una Polisportiva per il sostegno allo sport tarantino si fa sempre più acceso. Dopo le dichiarazioni del Commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, del Presidente della Camera di Commercio di Taranto Enzo Cesareo e del Senatore Mario Turco, intervengono con una nota stampa Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, presidenti della Gioiella Prisma Taranto.

Bongiovanni e Zelatore accolgono con interesse l’idea di un soggetto organizzato che possa supportare lo sport locale, evidenziando come negli ultimi anni l’intero movimento sportivo tarantino abbia sofferto a causa della precarietà economica e sociale del territorio. Tuttavia, esprimono forti perplessità sulla tempistica proposta, che sembra prevedere l’avvio dell’iniziativa solo dopo i Giochi del Mediterraneo del 2026.

“Se sostegno ci deve essere, se visione strategica diversa ci deve essere verso tutto lo sport della città e verso chi svolge un’azione sociale altamente qualificata, allora deve essere garantito adesso e non dopo i Giochi del Mediterraneo”, affermano Bongiovanni e Zelatore.

Secondo i due dirigenti sportivi, è fondamentale intervenire subito per coinvolgere le realtà sportive, le forze economiche del territorio e le istituzioni in un progetto comune. L’obiettivo è individuare strumenti concreti per sostenere le società in difficoltà e garantire loro una programmazione sportiva competitiva, in linea con le grandi realtà del Nord Italia e d’Europa.

“Posticipare non avrebbe senso”, sottolineano, poiché il rischio è quello di trovarsi, dopo l’evento internazionale, con impianti sportivi rinnovati ma privi di un tessuto sportivo forte e vitale che possa utilizzarli al meglio.

“Nel frattempo – avvertono – ci sarà chi avrà deciso di chiudere l’attività sportiva, chi si sarà spostato altrove per mancanza di strutture a Taranto e chi avrà perso la voglia di continuare a combattere. Se non ora… quando?”

Parole decise che aprono un dibattito cruciale sul futuro dello sport tarantino, tra la necessità di una pianificazione strategica e l’urgenza di interventi immediati.

