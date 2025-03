Bongiovanni e Zelatore ringraziano tutti: futuro della Prisma Taranto un’incognita

Con una nota stampa che ha il sapore di un commiato, i presidenti della Gioiella Prisma Taranto Volley, Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, hanno voluto ringraziare tutti coloro che, negli anni, hanno sostenuto il progetto sportivo e sociale del club. Un messaggio che sembra sancire la fine del percorso della squadra dopo la retrocessione dalla Superlega al termine della stagione 2024-2025.

“Grazie a tutti voi per questi splendidi anni insieme”, si legge nell’emozionante dichiarazione diffusa dai vertici del club rossoblù. Un tributo sentito agli sponsor, ai dirigenti, allo staff medico e organizzativo, nonché ai tifosi, veri protagonisti di un’avventura che ha portato il nome di Taranto ai vertici del volley italiano.

Un riconoscimento speciale è stato rivolto a chi, dietro le quinte, ha reso possibile la gestione del club e delle gare al PalaMazzola: “Vogliamo rivolgere un grande grazie alle aziende ed ai loro rappresentanti che in questi anni hanno sostenuto sempre con affetto e condivisione la semplice realtà sportiva della Gioiella Prisma Taranto Volley. Grazie a Vito Primavera, Stefano De Luca, Lele Di Ponzio, Mario Tagarelli, Enzo Franciosa e tutti i componenti dell’equipe medica, i dirigenti ed i collaboratori che con dedizione, settimana dopo settimana, hanno reso possibile l’organizzazione delle nostre partite al PalaMazzola”.

Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi tarantini, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, soprattutto nei momenti difficili: “Grazie a tutti gli sportivi tarantini che quest’anno ci sono stati vicini come non mai. Grazie agli impareggiabili ed insostituibili tifosi degli Zio’s Boys, ai numerosi Fuorisede, agli appassionati Prisma Boys”.

Parole che lasciano trasparire emozione e un velo di malinconia, quasi a sottolineare il termine di un ciclo che ha rappresentato molto più di un’avventura sportiva: “Durante le nostre partite, tanti appassionati, bambini, ragazzi, famiglie hanno gioito e si sono sentiti protagonisti di un progetto sociale oltre che sportivo semplice, sostenibile, corretto e coerente”.

Infine, un ultimo pensiero agli organi di informazione, sempre presenti nel raccontare le gesta della squadra: “Grazie agli organi di informazione per la professionalità e la costante presenza. Un grande abbraccio a tutti voi”.

Un saluto che suona come un congedo definitivo, un sipario che si chiude su una storia fatta di sacrifici, passione e sport. “Forza Taranto! Forza Puglia!”, concludono Bongiovanni e Zelatore. Resta ora da capire se questo sia davvero l’ultimo atto della Gioiella Prisma Taranto o se ci sarà ancora spazio per un futuro, magari sotto una nuova veste.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author