Bonaccini: “Emiliano cambi ruolo, Decaro figura di caratura nazionale”

Il presidente del PD indica l’ex sindaco di Bari come leader per la Puglia e invita l’attuale governarore a nuovi ruoli istituzionali

“Meglio sentirsi utili che indispensabili. Dopo dieci anni alla guida della Puglia, Michele Emiliano può guardare ad altri ruoli altrettanto importanti e meritati”. Così Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, intervistato da La Repubblica sulle prossime elezioni regionali pugliesi, indicando in Antonio Decaro una figura di primo piano.

Per Bonaccini, “in Puglia tutti stanno aspettando Antonio: ha caratura da leader nazionale, ha preso mezzo milione di preferenze alle Europee e ama la sua terra in maniera viscerale. Tant’è che la destra non saprebbe nemmeno chi schierargli contro”.

Il presidente del Pd invita a guardare con fiducia al futuro del centrosinistra non solo in Puglia ma anche nelle altre regioni amministrate dalla coalizione. “Nelle tre regioni governate dal centrosinistra non dobbiamo solo fare il lavoro giusto per rivincere, ma coltivare l’obiettivo di vincere bene”.

Sulla figura di Decaro, Bonaccini sottolinea il legame politico e personale con Michele Emiliano e Nichi Vendola: “Immagino voglia dare un messaggio di apertura a una nuova stagione con nuovi protagonisti. Non ci vedo nulla di male. Emiliano, che ha governato bene, può ambire ad altri incarichi. Per quanto riguarda Vendola, non entro nei campi di altri partiti”.

Il presidente del Pd commenta anche le scelte di altri esponenti democratici: apprezza la decisione di Andrea Orlando di lasciare il seggio parlamentare per dedicarsi all’opposizione in Liguria, e difende la candidatura di europarlamentari come Ricci, Decaro e Tridico: “Sono figure di valore e competenti. Ricci ha preso i voti nelle Marche, Decaro in Puglia. La loro scelta di candidarsi è legata ai territori che rappresentano”.

Infine, un passaggio su Carlo Calenda: “Non comprendo il suo orizzonte politico. Non si può stare col Pd in Puglia e contro in altre regioni. In certi momenti storici bisogna avere la forza di superare le differenze, se si condividono valori comuni. Mi auguro nel 2027 ci si possa ritrovare per battere insieme le destre sovraniste”.

