Bomba nella notte a Trani, nel mirino un locale

Una violenta esplosione ha scosso il centro di Trani nella notte tra martedì e mercoledì. Intorno alle tre un ordigno è deflagrato davanti al locale “Bubbles”, in piazza della Repubblica. Il forte boato ha svegliato i residenti della zona, allarmati, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno avviato i rilievi tecnici e avviato un’inchiesta per ricostruire le l’accaduto. I gestori del locale, che questa mattina si sono trovati a fare i conti con i danni all’ingresso e segni evidenti dell’esplosione, confermano che non si sono registrati feriti. Tuttavia, l’incidente ha riacceso l’allarme sicurezza. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per individuare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista, inclusa quella di un possibile atto di intimidazione.

