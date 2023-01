BRINDISI – Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte tra giovedì e venerdì davanti all’ingresso dell’Ottica Minno, in viale Aldo Moro, a Brindisi. La deflagrazione ha provocato danni ingenti all’ingresso del negozio e alla vetrina. L’attentato è avvenuto alle 2.30 circa, nei pressi dell’incrocio con via Sant’Angelo. Frammenti della saracinesca e dell’insegna sono stati proiettati sulla strada dove per fortuna in quel momento non passava nessuno.

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nei pressi del negozio. Il titolare ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna minaccia o richiesta estorsiva.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp