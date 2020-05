Bomba esplode sotto auto a Manfredonia

Condividi

Un ordigno rudimentale a basso potenziale e’ stato fatto esplodere questo pomeriggio sotto un’auto parcheggiata in via Tribuna, a Manfredonia, provocando danni non gravi.

Il forte boato è stato avvertito dagli abitanti del quartiere usciti per strada. Secondo il racconto fornito ai carabinieri da alcuni testimoni, l’ordigno sarebbe stato collocato da un individuo giunto sul posto a bordo di un’auto guidata da un complice. I due di sarebbero poi allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri hanno ascoltato il proprietario dell’auto, interrogandolo sulle ragioni che potrebbero essere alla base dell’attentato subito. Acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di acquisire ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori dell’atto intimidatorio.