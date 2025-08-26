26 Agosto 2025

Bomba al Sindaco di Ostuni: disposta la scorta per Angelo Pomes

Giovanni Sebastio 26 Agosto 2025
BRINDISI – A dieci giorni dall’atto intimidatorio, ovvero dal ritrovamento di una bomba a mano nei pressi dello studio del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è stata ufficialmente disposta una misura di protezione personale.

L’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Ministero dell’Interno ha stabilito l’assegnazione della scorta al primo cittadino della “Città Bianca”, vittima di un grave atto intimidatorio che ha destato forte preoccupazione nella comunità e nelle istituzioni locali.

Dopo il ritrovamento dell’ordigno, era stato immediatamente convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha valutato la situazione come particolarmente allarmante. La decisione di garantire una protezione ravvicinata al sindaco è arrivata in seguito a una valutazione approfondita del rischio.

L’episodio ha scosso l’opinione pubblica e acceso i riflettori su un clima di tensione crescente attorno all’amministrazione comunale. Le indagini sono ancora in corso per risalire ai responsabili del gesto intimidatorio.

