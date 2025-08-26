Bologna, ritrovato 59enne brindisino scomparso durante passeggiata

Si è conclusa positivamente la vicenda di Danilo Bisognano, 59enne originario di Brindisi, scomparso nel pomeriggio di lunedì 25 agosto a Bologna durante una passeggiata con il fratello gemello.

L’uomo, che soffre di alcuni problemi di salute, si era allontanato dopo che il fratello aveva avuto un malore e da quel momento non aveva fatto più ritorno a casa. La denuncia della scomparsa era stata presentata nella mattinata di martedì 26 agosto al Commissariato Due Torri San Francesco, facendo scattare le ricerche.

Al momento della scomparsa indossava un maglione e un pantalone grigio chiaro, con scarpe da trekking, ma non aveva con sé documenti né denaro. La Questura aveva chiesto la collaborazione dei cittadini, diffondendo foto e appelli attraverso i media.

Decisiva si è rivelata la segnalazione di una donna che lo ha riconosciuto in zona Barca, proprio grazie alle immagini diffuse. Gli agenti del Commissariato San Francesco sono intervenuti e hanno riaccompagnato l’uomo a casa, ponendo fine a ore di apprensione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author