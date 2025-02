Bologna, Italiano: “Lecce squadra in salute, in questo stadio è sempre difficile giocare”

Al termine del match pareggiato con il Lecce per 0-0, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato così il punto raccolto con i salentini al Via del Mare: “In questo stadio è sempre difficile fare risultato. Abbiamo concesso due palle gol clamorose, è vero, ma poi ci siamo sistemati. Negli ultimi metri non siamo mai stati brillanti, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa non siamo stati bellissimi, ma avremmo potuto fare male al Lecce. Peccato per il gol annullato per un piede, ma cercheremo di dare valore a questo pareggio. Nel palleggio però voglio vedere un Bologna diverso. Non è stato facile giocare questa sera, le assenze di sicuro non ci hanno aiutato. Sul Lecce posso dirvi che è una squadra in salute, avevo paura esattamente di questa autostima. Avevo ragione. Ci sono qualità e giocatori di talento, Giampaolo ha tutto per chiudere con la salvezza questo campionato. Ogni partità ha un differente indice di difficoltà, quella di oggi era molto insidiosa e lo si è visto in campo. Certo è che dobbiamo mantenere la stessa dose di determinazione, tanto in casa, tanto in trasferta. Guardando le note positive, sono felice di non aver subito gol in uno stadio così caldo. Eravamo venuti qui per vincere, ma non ci siamo riusciti”.

