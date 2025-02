Bologna, Freuler: “Accettiamo il punto, abbiamo affrontato un buon Lecce”

Al termine del match pareggiato con il Lecce per 0-0, il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha commentato così il punto raccolto al Via del Mare: “Siamo partiti troppo piano, abbiamo concesso un paio di occasioni importanti al Lecce che fortunatamente non è riuscito a sfruttarle. Alla fine però avremmo anche potuto vincerla. È stata una partita piena di battaglie a centrocampo, è stata una continua lotta sulle seconde palle. Il Lecce mi è piaciuto tanto, ha fatto un bel salto di qualità con Giampaolo. Ho visto una squadra molto diversa rispetto a quella affrontata nel girone di andata. In estate abbiamo cambiato tanto, è una rosa ricca di giovani tutti da scoprire. Penso sia però importante trovare continuità, ma non abbiamo obiettivi a lungo termine. Oggi raccogliamo di buon grado questo punto, ma ragioniamo step-by-step”.

