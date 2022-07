Lecce- Una bolletta salata che ha tolto il sonno per anni ad una donna che però ha deciso di affrontare la situazione è passare ruai suoi avvocati. Ma andiamo per gradi: era dicembre 2020, quando ad una signora salentina veniva recapitata una fattura per la fornitura di gas naturale per il periodo novembre 2015 / settembre 2020 per un totale di euro 7238,39. In seguito alla sostituzione del contatore del gas avvenuta nel novembre 2019 (perché malfunzionante) ENEL ENERGIA S.p.A. addebitava alla consumatrice i consumi accertati solo il periodo successivo a tale data, estendendo arbitrariamente a tutto il periodo pregresso 2015-2020 una presunzione di migliaia di metri cubi consumati – emettendo così solo nel 2020 una fattura esorbitante di quasi 8000,00 euro. Ad analizzare il fascicolo sono stati gli Avv.ti Stefano Valentini e Riccardo Monti, che dopo diverse diffide indirizzate sia ad ENEL ENERGIA S.p.A. società fornitrice sia a 2i RETE GAS SPA società di distribuzione del gas sono andati avanti, come per legge, hanno proposto un’istanza di conciliazione presso L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, facendo valere la prescrizione della bolletta incriminata e chiedendone, dunque, l’annullamento. Dopo una corposa istruttoria la stessa Autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente, ha annullato la fattura in questione.

Gli Avv.ti Valentini e Monti inoltre, ricordano che la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co.295, L. n.160/2019) ha chiarito che per le bollette con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 la prescrizione estintiva, il Consumatore potrà far valere il termine di due anziché di cinque anni; inoltre, la parte della norma della Legge di Bilancio 2018 che consentiva di dar rilevanza alla c.d. responsabilità dell’utente, è stata abrogata.