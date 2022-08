BARLETTA – Una bolletta che ha sfondato il muro dei 12mila euro, un’attività da portare avanti ed una crisi che colpisce sia gli imprenditori, sia a cascata anche i dipendenti. Accade a Barletta, dove gli esercenti cittadini e i rispettivi rappresentanti legali si sono riuniti per discutere dei costi altissimi delle utenze che si stanno abbattendo su tutto il territorio nazionale. La BAT non fa eccezione, con uno storico ristorante chiuso ad Andria e i rischi che colpiscono anche le altre realtà della provincia.

I costi in crescita per il mercato libero chiamano in causa anche le istituzioni. Negate le rateizzazioni delle bollette, pur essendo state richieste a norma di legge, gli esercenti si appellano alle autorità del territorio per il sostegno in una battaglia contro le spese esorbitanti degli ultimi mesi.

A rischio anche il futuro dei dipendenti, che però stanno rispondendo con solidarietà nei confronti dei datori di lavoro. Il futuro delle attività commerciali resta in bilico.