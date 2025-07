Boccia (PD): “Decaro il più forte, ma nessuno lo costringerà a candidarsi”

“Quando il partito chiama, si risponde sempre di sì, ma conta essere uniti: non possiamo permetterci divisioni”

“Quando il Pd chiama si risponde sì”. Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato, è intervenuto a Bari nel corso dell’assemblea regionale del partito dedicata alla presentazione del Manifesto programmatico del Pd Puglia, in vista delle elezioni regionali in autunno.

Boccia ha sottolineato che, al momento, la priorità è costruire una proposta politica forte e condivisa: “Antonio Decaro è il nostro candidato più autorevole, ma le candidature non si impongono: si scelgono con la coalizione. Nessuno deve sentirsi tirato per la giacca”, ha dichiarato, aggiungendo che “chi è chiamato, se fa parte di questa storia, non può sottrarsi”.

Secondo Boccia, Decaro fa bene a non ufficializzare ancora la propria disponibilità: “È giusto che in questa fase dica di non essere candidato, perché stiamo lavorando sul programma, ma sono certo che al momento opportuno scioglierà le riserve”.

L’intervento ha toccato anche temi di rilevanza nazionale, con un richiamo alla necessità di unità nel centrosinistra: “Le prossime elezioni regionali non sono solo una campagna elettorale. Sono un tornante politico della legislatura. Non possiamo permetterci il lusso delle divisioni”.

Boccia ha ricordato come gli errori del 2022 abbiano favorito la vittoria del centrodestra, che ora, ha detto, “smonta pezzo dopo pezzo la Costituzione”. Per questo, ha aggiunto, “abbiamo il dovere morale di costruire un’alternativa seria e unitaria”.

Parole di rilancio anche per il partito a guida Elly Schlein: “Il Pd ha scelto la coerenza. È tornato ad essere casa, progetto, riferimento per chi vuole un’altra Italia”.

Boccia ha concluso con un appello diretto al senso di appartenenza e alla responsabilità politica: “Chi ha guidato una grande città, chi ha costruito credibilità e consenso in ogni angolo della Puglia, è parte di questa storia. La storia si rispetta e si onora. Abbiamo fatto tanto, ma abbiamo ancora tantissimo da fare. È il tempo del coraggio e delle scelte. Insieme, con la schiena dritta e lo sguardo avanti”.

