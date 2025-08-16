16 Agosto 2025

Francesco Boccia

Boccia (Pd): “Clima preoccupante, vicini al sindaco di Ostuni”

Redazione 16 Agosto 2025
centered image

Continuano ad arrivare attestati di solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dopo il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima, con il ritrovamento di una bomba a mano nei pressi del suo studio.

In una nota, il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha espresso vicinanza al primo cittadino: “Esprimo, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Pd, la mia solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, vittima di un atto intimidatorio. C’è un clima di tensione che preoccupa e che va fermato”.

Boccia ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per la tempestività con cui sono intervenute: “Ringrazio le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute per evitare conseguenze peggiori”.

Il messaggio si conclude con un attestato di fiducia nei confronti del sindaco: “Ad Angelo, che non si farà certo intimidire da questi gesti vigliacchi, giunga il calore del nostro abbraccio”.

centered image

