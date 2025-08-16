Boccia (Pd): “Clima preoccupante, vicini al sindaco di Ostuni”

Continuano ad arrivare attestati di solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, dopo il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima, con il ritrovamento di una bomba a mano nei pressi del suo studio.

In una nota, il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha espresso vicinanza al primo cittadino: “Esprimo, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Pd, la mia solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, vittima di un atto intimidatorio. C’è un clima di tensione che preoccupa e che va fermato”.

Boccia ha inoltre ringraziato le forze dell’ordine per la tempestività con cui sono intervenute: “Ringrazio le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute per evitare conseguenze peggiori”.

Il messaggio si conclude con un attestato di fiducia nei confronti del sindaco: “Ad Angelo, che non si farà certo intimidire da questi gesti vigliacchi, giunga il calore del nostro abbraccio”.

