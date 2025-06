Boccia da Canosa: “Cinque sì ai referendum per un’Italia più giusta”

Poi critica Meloni: “Le destre temono risveglio delle piazze. Silenziando i cittadini si indebolisce la democrazia”

Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, ha ironizzato sulle recenti dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l’intenzione di recarsi al seggio per i referendum senza però ritirare la scheda. “Meloni dice che andrà al seggio ma non voterà? È come andare allo stadio e non guardare la partita. La vicinanza al presidente La Russa l’avrà fatta diventare interista”, ha affermato Boccia, facendo riferimento alla passione nerazzurra del presidente del Senato Ignazio La Russa, la cui squadra ha da poco perso la finale di Champions League.

Nel corso di una visita alla Farmalabor di Canosa di Puglia, azienda del nord Barese, insieme al leader della Cgil, Maurizio Landini, Boccia ha accusato le destre di voler disincentivare la partecipazione popolare. “Le destre invitano a non votare; chiedono di restare a casa e in silenzio. Vogliono che nulla cambi e che lavoratori e imprese sane restino muti”, ha sottolineato.

Secondo Boccia, la strategia del centrodestra punta a far ricadere le difficoltà economiche sulle fasce più deboli, “precarizzando e impoverendo il lavoro”. Ha poi criticato la narrazione sui dati occupazionali diffusa dal governo: “Ogni giorno forniscono numeri fasulli sull’occupazione, omettendo che il lavoro creato è sempre più povero”.

Rivolgendosi agli elettori, Boccia ha rimarcato l’importanza della consultazione referendaria: “Sanno che il vostro voto può cambiare il corso delle cose, a partire dalla battaglia sul salario minimo che può tornare a crescere”. E ha aggiunto: “Temono l’onda di una nuova partecipazione e di piazze piene che svegliano la coscienza collettiva. Boicottando il referendum, provano a indebolire la democrazia perché temono che il popolo si riprenda la parola”.

In un ulteriore intervento, sempre a Canosa di Puglia, Boccia ha rilanciato l’appello al voto in vista della consultazione dell’8 e 9 giugno: “I referendum sono fondamentali perché pongono cinque quesiti che, se riceveranno cinque sì, rappresenteranno un impulso verso un’Italia più giusta. Andiamo avanti con il nostro impegno per portare al voto il maggior numero possibile di persone per un’Italia migliore”.

