Boccia a Salvini: ‘In Puglia decidono pugliesi, non chi vive a Milano’

Lo sfratto di cui parla Salvini non ce lo dà uno che vive comodamente nel suo salotto milanese, ma in Puglia decidono come sempre i pugliesi che serviremo e onoreremo sempre e comunque. Con orgoglio”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e capolista al Senato in Puglia, a Ceglie Messapica dal palco de “La Piazza” organizzata da Affari italiani.

DESTRA PENSA A BLOCCO NAVALE E FLAT TAX; PD A TRASPORTI LOCALI GRATUITI E LIBRI NELLE SCUOLE.

“La destra anche in queste ore non si smentisce. La Meloni è ossessionata dal blocco navale, che vorrebbe dire lasciare morire famiglie disperate che scappano da morte e guerre, Salvini e Berlusconi insistono per la flat tax per favorire i più ricchi. Il Partito Democratico insiste, invece, sull’emergenza bollette chiedendo un intervento immediato del governo e insisteremo ogni giorno per attuare il nostro programma che prevede il trasporto pubblico locale gratuito e libri di testo gratuiti nelle scuole. Il PD si batte per un’Italia giusta, non per lasciare ai nostri ragazzi un’Italia militarizzata e per benestanti. Il Paese è a un bivio e tocca agli italiani scegliere che Italia vogliono: o si sta di qua o si sta di là”. Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e capolista al Senato in Puglia, arrivando a Ceglie Messapica per “La Piazza” di Affari italiani.