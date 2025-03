Blocco nuove iscrizioni a Schedario Viticolo: tutela per Primitivo di Manduria

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha deciso di bloccare le nuove iscrizioni allo Schedario Viticolo per il periodo 2025-2030, una misura strategica volta a regolare la crescita della produzione e preservare la qualità e il valore della denominazione DOC e DOCG.

Il provvedimento, che sarà discusso giovedì 6 marzo alle 16:30 presso la sede del Consorzio a Uggiano Montefusco (TA), stabilisce che le uve prodotte da nuovi impianti di Primitivo non potranno essere rivendicate con la denominazione Primitivo di Manduria DOC e DOCG. “Chi deciderà di piantare nuove vigne potrà destinare le uve ad altre denominazioni, ma non alla nostra”, spiega Novella Pastorelli, presidente del Consorzio, precisando che la misura non riguarda gli espianti e i reimpianti di vigneti già esistenti.

Un equilibrio tra produzione e mercato

La decisione nasce dall’esigenza di evitare un eccesso di offerta, che potrebbe mettere sotto pressione i prezzi e compromettere il valore del vino. “Regolando la produzione, garantiamo un adeguato ritorno economico ai viticoltori e tuteliamo la qualità del nostro vino”, prosegue Pastorelli. “Mantenere una gestione controllata dell’offerta è essenziale per non svalutare il Primitivo di Manduria e proteggerne il prestigio internazionale.”

Obiettivi futuri: qualità e sostenibilità

L’obiettivo principale di questa misura è proteggere il marchio Primitivo di Manduria come simbolo di eccellenza e garantire la sostenibilità economica e ambientale della denominazione. “Vogliamo che il nostro vino continui ad essere un emblema della Puglia e un punto di riferimento nel panorama enologico mondiale”, conclude Pastorelli. “La sostenibilità non è solo produttiva, ma anche ambientale e sociale: questa decisione assicurerà un futuro stabile ai nostri viticoltori e alle generazioni che verranno.”

