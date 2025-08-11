11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Palermo nella foto Paolo Conserva | Martina Calcio

Blitz Martina per Ryduan Palermo

Fabrizio Caianiello 11 Agosto 2025
centered image

Un vero e proprio blitz del Presidente Piero Lacarbonara. Il Martina, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è ad un passo da Ryduan Palermo. Il bomber della Cararrese ha accettato l’offerta ed ora è in viaggio verso la Puglia per discutere il contratto.

