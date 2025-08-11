Blitz Martina per Ryduan Palermo

Un vero e proprio blitz del Presidente Piero Lacarbonara. Il Martina, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è ad un passo da Ryduan Palermo. Il bomber della Cararrese ha accettato l’offerta ed ora è in viaggio verso la Puglia per discutere il contratto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author